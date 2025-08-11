"كابوس الأعداء".. إسرائيل تُدخل صواريخ "خارقة" للخدمة بميزانية ضخمة

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو اشترى أسلحة متطورة من إنتاج شركة"إلبيت سيستمز"، بقيمة 900 مليون شيكل، تشمل شراء جيل جديد من صواريخ رامبيج جو-أرض، "تصل إلى هدفها بسلاسة على غرار وصول الإنسان لهدفه"، وفق ما ذكرته صحيفة "معاريف".

وستمنح هذه الخطوة، بحسب ما نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر أمنية، سلاح الجو مرونة عملياتية واسعة، تعزز تفوقه الجوي في الشرق الأوسط، معتبرة أنه سيكون "كابوس" أعداء إسرائيل الجديد.

وبحسب التقرير العبري، أكد المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء احتياط أمير برعام، عند الإعلان عن عملية الشراء الجديدة، أن "الشراكة المهمة بين الوزارة والجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية تُشكل عاملًا مُضاعفًا للقوة في عمليات بناء القوات، وتضمن القدرة على التزويد الذاتي في فترة عصيبة".

وأضاف برعام: "علينا أن نتطلع إلى المستقبل، ونزيد معدلات الإنتاج، ونُسرّع تطوير الأجيال القادمة من أنظمة القتال، لضمان التفوق النوعي والاستراتيجي للجيش الإسرائيلي في المنطقة"، وفق قوله.

وصاروخ رامبيج جو-أرض متوسط المدى، يُطلق من طائرة من مسافة عشرات إلى مئات الكيلومترات من الهدف. ويتمتع بقدرات رؤية عالية، ما يسمح له بالوصول إلى الهدف وإصابته بدقة متناهية.

وبحسب "معاريف"، فإن صاروخ رامبيج هو ثمرة تطوير وإنتاج مشترك بين شركة IMI Systems، وهي شركة حكومية، وشركة تومر، ومصنع ميلام التابع لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويستخدم الصاروخ أنظمة ملاحة متعددة، ويصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب جدًا تشويشه أو اعتراضه. ويمكن توجيه الصاروخ إلى هدفه بواسطة ملاح على متن الطائرة المُطلقة، أو تحديد مساره باستخدام خريطة، مع مقارنة مساره إلى الهدف بالخريطة باستخدام نظام البصريات.

ووفق الصحيفة العبرية، كان صاروخ رامبيج في الخدمة لدى سلاح الجو الإسرائيلي، واستُخدم في غارات بسوريا وفي الحرب ضد إيران.

وقالت مصادر في الصناعات الدفاعية للصحيفة إن العالم يدرس الآن القدرات التي أظهرها سلاح الجو الإسرائيلي في الضربات التي وجهها لإيران، وحول الأسلحة والتكنولوجيا التي تمتلكها الصناعات الدفاعية، والتي يُنظر إليها في العديد من الأماكن على أنها نوع من "الخيال العلمي"، على حد تعبيرها.