مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج يتنفس الحرية

قالت "ويكيليكس" إن مؤسسها جوليان أسانج، المسجون في بريطانيا، بات حراً طليقاً، وغادر بريطانيا بعد إطلاق سراحه، عقب التوصل لاتفاق مع القضاء الأمريكي.

وتراجعت أمريكا عن طلب قدمته لبريطانيا يقضي بتسليمها أسانج، صاحب تسريبات وثائق "ويكيليكس" الشهيرة، بعد التوصل لاتفاق يفضي إلى إطلاق سراحه.

وأبرم أسانج اتفاقاً مع القضاء الأمريكي للاعتراف بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية، مقابل إطلاق سراحه، ومغادرته إلى بده الأم أستراليا.

ووبموجب الاتّفاق فإنّ أسانج، المحتجز حالياً في بريطانيا، سيعترف بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلّق بالدفاع الوطني والكشف عنها".

وسيكون ذلك عند مثول أسانج أمام محكمة فدرالية في جزر "ماريانا"، المنطقة الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.

وسيحكم على أسانج بالسجن 62 شهراً، علماً أنه قضى 62 شهراً في سجن بريطاني، ما يعني عملياً إطلاق سراحه.