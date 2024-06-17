تقرير: أمريكا متخلفة عن الصين 15 عاما في الطاقة النووية

كشف تقرير اليوم الاثنين، أنّ الولايات المتحدة متخلفة عن الصين بما يصل إلى 15 عامًا في تطوير الطاقة النووية عالية التقنية؛ إذ تتفوق بكين بفضل النهج التقني المدعوم من الدولة فضلًا عن التمويل المكثف.

ووفق رويترز، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي معهد أبحاث مقره واشنطن، أن لدى الصين 27 مفاعلًا نوويًا قيد الإنشاء بمتوسط ​​زمني للبناء يبلغ نحو سبع سنوات، وهو أسرع بكثير من الدول الأخرى.

وجاء في التقرير الخاص بالدراسة أن "نشر الصين السريع لمحطات الطاقة النووية الأكثر حداثة من أي وقت مضى ينتج عنه مع الوقت تأثيرات اقتصاديات الحجم والتعلم بالممارسة، وهو ما يشير إلى أن الشركات الصينية ستكتسب ميزة من الابتكار المتزايد في هذا القطاع من الآن فصاعدًا".