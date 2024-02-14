من بين الأكبر في العالم.. بدء التصويت في انتخابات إندونيسيا‎

بدأ الناخبون في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، التي تعتبر من بين الأكبر في العالم.

وتوجه الناخبون للتصويت في نحو 800 ألف مركز اقتراع فتحت أبوابها أمامهم في الساعة السابعة صباحاً (22:00 بتوقيت غرينتش).

ودعي ما يقرب من 205 ملايين ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم الجديد ونوابهم في البرلمان وممثّليهم في مجلس المناطق والمجالس المحليّة.