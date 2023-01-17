بعد بريطانيا وألمانيا وفرنسا.. هولندا تستدعي سفير إيران على خلفية إعدام أكبري

وكانت السلطات الإيرانية أعدمت السبت الماضي، علي رضا أكبري، وهو موظف سابق بوزارة الدفاع، وقد اتهمته طهران بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية.

ونفى علي رضا أكبري بشدة هذه الاتهامات وقال "إن السلطات ليس لديها أدلة تثبت ادعاءاتها باستثناء الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب".

وردت بريطانيا على إعدام مواطنها في إيران واستدعت مؤقتًا سفيرها من طهران وعاقبت محمد جعفر منتظري، المدعي العام الإيراني.

كما استدعت ألمانيا أمس الإثنين السفير الإيراني لدى برلين، بسبب ما وصفته بـ"استمرار طهران في انتهاك حقوق الإنسان في إيران".

واستدعت فرنسا أيضا القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس بعد يوم واحد من إعدام أكبري.