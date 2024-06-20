صحيفة: بريطانيا تخشى "فوضى المهاجرين" إذا فاز اليسار الفرنسي

أكدت صحيفة "ذا سبيكتيتر" أنّ هناك مخاوف بريطانية جدية من فوز تحالف اليسار الفرنسي، واحتمال أن يطلق العنان لما سمته "فوضى الهجرة" عبر بحر المانش.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تحالف اليسار الفرنسي الذي تشكل الأسبوع الماضي ويضم 4 أحزاب، يعتبر "مؤيدا تماما للهجرة".

واستحضرت تصريحا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا السياق وصف فيه بيان الائتلاف اليساري بأنه "مؤيد للهجرة تمامًا".