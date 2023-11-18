"بي أف أم تيفي": أدلة إسرائيل ضعيفة بشأن مستشفى الشفاء

اعتبر تقرير إخباري فرنسي أنّ إسرائيل لا تزال بعيدة عن تحقيق هدفها بإدانة حركة حماس باستخدام المستشفيات كقواعد عسكرية لها، وقال إنّ ذلك يضرب مصداقية إسرائيل اتصاليا.

وسلط التقرير الذي نشره موقع تلفزيون "بي أف أم تيفي" الفرنسي الضوء على الصور التي نشرها الجيش الإسرائيلي الخميس، بعد العملية العسكرية في مستشفى الشفاء في غزة، وقال إنّها "بعيدة" عن إثبات أن "المستشفى كان يضم مركز عمليات حماس"، وفقا لقراءة المراسل الكبير جورج مالبرونو.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو وصورًا تم التقاطها داخل مستشفى الشفاء في غزة، الذي حاصره الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء وتم تقديمه على أنه مقر للبنية التحتية الاستراتيجية لحركة حماس، المسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر، في إسرائيل.