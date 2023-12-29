"كسروا أسناني".. مقرب من مادورو يؤكد تعرّضه للتعذيب أثناء احتجازه

واعتقل صعب في يونيو/ حزيران 2020 أثناء توقف في الرأس الأخضر، ثمّ سُلّم إلى الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. وقال: "لقد فقدت ثلاث أسنان... لقد ضربوني بشدّة".

الرجل الذي يتحدّر من أصل لبناني والبالغ من العمر 52 عامًا، يوصف بأنه زعيم المعاملات المالية الفنزويلية في الخارج، وهو متهم من قبل المحاكم الأمريكية بإنشاء نظام لتحويل المساعدات الغذائية لصالح مادورو وحكومته.

وأُطلق سراح صعب، الذي منحته كراكاس الجنسية الفنزويلية وجواز سفر دبلوماسيا، في 20 ديسمبر/ كانون الأول مقابل عشرة أمريكيين و18 فنزويليًا مسجونين في فنزويلا، بعد مفاوضات سرية في قطر. واستُقبل بضجّة كبيرة في فنزويلا حيث قدّمته السلطات على أنّه "بطل".