أوكرانيا تهاجم مبنى حكومة بيلغورود الروسية

هاجمــت طائرات مسيرة أوكرانية مبنى حكومة مقاطعة بيلغورود الروسية، بحسب ما أعلن الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف اليوم الثلاثاء.

وقال غلادكوف عبر قناته على "تيليغرام" إن الهجوم لم يسفر مبدئياً عن أي إصابات، لكن واجهة وزجاج مبنى الحكومة تضررت نتيجة الانفجار، وفق وكالة "تاس".

وأضاف أن حطام إحدى الطائرات المسيرة أدى إلى اندلاع حريق في منزل خاص، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة على النيران وإخمادها.

أخبار ذات علاقة "تنجو بفعل الحظ".. المواقع النووية في أوكرانيا مهددة في أي لحظة

وأكد غلادكوف أن جميع الجهات المختصة تعمل في موقع الهجمات، مشيراً إلى أنه يتم حصر الأضرار وتحديث المعلومات حول الخسائر.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية، خصوصاً بيلغورود، لهجمات أوكرانية شبه يومية، ما دفع السلطات منذ أغسطس/آب 2024 إلى فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" وتصنيف الوضع في المنطقة كحالة طوارئ على المستوى الفيدرالي.