"بلومبيرغ": أوكرانيا ساحة تجارب لاختبار صواريخ كوريا الشمالية

وأكد الجنرال فلين خلال زيارته، يوم أمس السبت، إلى حامية "همفريز" العسكرية الأمريكية جنوب سيئول، عاصمة كوريا الجنوبية، أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب كيف ستتطور الأمور.

وأعرب عن قلقه الكبير من أن كوريا الشمالية يمكن أن تحصل على معلومات ثاقبة حول قدرات أسلحتها وفاعليتها من خلال مشاركتها في صراعات مثل الحرب في أوكرانيا، لا سيما أنه في غياب مثل هذه الصراعات، تكون فرص الاختبار الحقيقي والتعرف على أداء الأسلحة محدودة.

ونوه الجنرال فلين إلى أن المشاركة النشطة للصواريخ الكورية الشمالية في الصراع تزود بيونغ يانغ بخبرة ومعرفة لا تقدّر بثمن لم يكن بإمكانها الوصول إليها بطريقة أخرى، ومن الممكن أن يؤدي هذا الفهم المتزايد إلى تطورات وتحسينات في أسلحة كوريا الشمالية.