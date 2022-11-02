بعد هزيمته أمام منافسه دا سيلفا.. بولسونارو يتعهد باحترام دستور البرازيل

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء إنه "سيحترم" الدستور في خطاب قصير لم يشر خلاله إلى خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورغم ذلك، اعتلى رئيس مكتبه سيرو نوغويرا المنصة ليعلن أن بولسونارو "أعطى الإذن لعملية الانتقال".

وقال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو الثلاثاء إن الاحتجاجات يجب أن تكون "سلمية" وألا تسبب أضرارا، بعدما أغلق أنصاره طرقا في كل أنحاء البلاد عقب هزيمته في الانتخابات.

وأوضح في تصريحاته الأولى منذ صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأحد "الاحتجاجات السلمية تكون دائما موضع ترحيب. لكن أساليبنا يجب ألا تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان، مثل غزو الممتلكات... ومنع حرّية التنقل".