موسكو "تعاقب" الإعلام الغربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية حجب بثّ 81 وسيلة إعلام أوروبية، وذلك ردًّا على حظر الاتحاد الأوروبي عمل وكالة "نوفوستي"، وصحيفتي "إزفيستيا" و"روسيسكايا غازيتا" الروسية، في دول الاتحاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "بروكسل وعواصم دول الاتحاد اختارت التمسك بطريق التصعيد؛ ما دفع موسكو لاتخاذ إجراءات جوابية"، وحمّلت الوزارة "قيادة الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد التي أيدت مثل تلك القرارات المسؤولية عن مثل هذا التطور للأحداث".

وأشار بيان الوزارة إلى أنه في حال رفعت الدول الأوروبية عقوباتها عن وسائل الإعلام الروسية، فإن موسكو ستعيد أيضا النظر في إجراءاتها.