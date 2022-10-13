‬ بينها ألمانيا.. 14 دولة أوروبية تقترب من شراء منظومة "حيتس 3" الإسرائيلية

قالت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الخميس، إن شركة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء - IAI"، اقتربت من توقيع اتفاق مع ألمانيا، لتزويدها بمنظومة "حيتس 3"، الخاصة باعتراض الصواريخ الباليستية.

واعتبرت أن الحرب الروسية الأوكرانية، زادت مخاوف الكثير من دول العالم، ولا سيما دول أوروبا، ما دفعها لاتخاذ قرار بإضفاء تغييرات على إستراتيجيتها العسكرية، ومن ثم زيادة موازنات الدفاع.

ونوهت إلى أن ألمانيا، ومعها 13 دولة من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقعت اليوم الخميس، خطاب إعلان نوايا، يقضي بالقيام بعمليات شراء مشتركة لنظم دفاع جوي من طرازي "حيتس 3" الإسرائيلي، و"باتريوت" الأمريكي، ضمن صفقات تبلغ مليارات الدولارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن توقيع "الناتو" جرى في مقر الحلف في بروكسيل، ووقعت عليه كل من: ألمانيا، وبريطانيا، وسلوفاكيا، والنرويج، ولاتفيا، وهنغاريا، وبلغاريا، والتشيك، وبلجيكا، وليتوانيا، وهولندا، ورمانيا، وسلوفينيا، إضافة إلى فنلندا، الساعية للانضمام لحلف "الناتو".

وأوضحت الصحيفة أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريشت، كانت أكدت في وقت سابق أن القرار الأخير بشأن شراء نظام "حيتس 3" لم يتخذ بعد، بيد أنها أكدت أنه "الأنسب بالنسبة لألمانيا".

وأردفت "معاريف" أن صفقة من هذا النوع طرحت أيضًا خلال زيارة رئيس الوزراء يائير لابيد، إلى برلين الشهر الماضي.