حارق القرآن بالودان يفاجئ السويديين

وقال بالودان الذي اشتهر بحرق نسخ القرآن الكريم،في تصريح له على التلفزيون السويدي، إنه غير متأكد إن كان سيواصل حرق القرآن في السويد، موجها انتقاده للشرطة السويدية، التي وفرت له الحماية الكافية أثناء حرقه نسخة القرآن الكريم وحتى بعد ذلك، ما كلفها أكثر من 80 مليون كرون.

ولم يخف بالودان أثناء تصريحاته، أنه كان يعلم بأن حرقه لنسخة القرآن الكريم في ربيع العام الماضي، سيحدث موجة احتجاجات تسببت بإصابة 160 من رجال الشرطة، إلا أن ردة الفعل التي أعقبت حرقه لنسخة القرآن الكريم في المرة الأخيرة لم تشبع طموحه، رغم الحماية التي حظي بها.