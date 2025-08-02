أشبه بانفجار نووي.. مسيّرة أوكرانية تستهدف مصفاة روسية (فيديو)

استهدفت طائرة مسيّرة أوكرانية، صباح اليوم السبت، مصفاة نفط في منطقة سامارا جنوبي مدينة قازان الروسية.

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وذكرت مصادر روسية أن أوكرانيا استهدفت بالطيران المسيّر مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في منطقة سامارا الروسية، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل أشبه بانفجار نووي.

وأكدت المصادر أن وحدة ELOU AVT-11، وهي وحدة حيوية لمعالجة النفط الأساسي، أصيبت وتضررت جراء الهجوم.

ونشرت حسابات روسية وناشطون مهتمون بشؤون الحرب مقاطع فيديو وصورًا توثّق لحظة استهداف المنشأة النفطية الروسية والانفجار الهائل الذي حدث داخلها إثر الهجوم الأوكراني.

وتشير مصادر أوكرانية إلى أن المنصة النفطية المستهدفة تقع على بُعد 1000 كيلومتر من أوكرانيا، وتبلغ طاقة تكرير النفط فيها نحو 8.8 مليون طن سنويًا، بما يعادل 176 ألف برميل يوميًا.