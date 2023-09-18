روسيا تعترض مقاتلة أمريكية اقتربت من حدودها

منعت القوات الروسية اليوم الإثنين، طائرة عسكرية أمريكية من اختراق الحدود الروسية، قرب بحر بارنتس شمال البلاد، وفقًا لوزارة الدفاع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من طراز"ميغ-31" منعت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون" من اختراق الحدود قرب بحر بارنتس.

وقالت الوزارة في بيان، إن "معدات مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الإثنين، هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة فوق بحر بارنتس، إذ سرعان ما أقلعت مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة للأسطول الروسي الشمالي نحو الهدف ومنعته من اختراق حدود روسيا".