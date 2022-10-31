روسيا تعلّق مشاركتها بتفتيش السفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية في إسطنبول



أعلن مركز التنسيق المشترك مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع آب/أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحمّلة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب "لأجل غير مسمى".

وجاء في بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية أن "وفد روسيا الاتحادية أبلغ (...) بأنه يعلّق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى".

وياتي القرار الروسي بعد يوم من قرار مشابه علقت بموجبه روسيا مشاركتها في الاتفاق الذي يضمن مواصلة تصدير الحبوب الأوكرانية، الحيوية للإمدادات الغذائية للدول الفقيرة، وذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف سفنًا روسية في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "بالنظر إلى العمل الإرهابي الذي نفذه نظام كييف بمشاركة خبراء بريطانيين ضد سفن في أسطول البحر الأسود وسفن مدنية تشارك في (ضمان) أمن ممرات (نقل) الحبوب، تعلق روسيا مشاركتها في تطبيق الاتفاق حول صادرات المنتجات الزراعية من المرافئ الأوكرانية".

ونددت أوكرانيا بما سمته "الذريعة الكاذبة" التي لجأت إليها روسيا لتبرير تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، في إشارة إلى الهجوم في القرم، داعية إلى الضغط على موسكو من أجل "الوفاء بالتزاماتها".

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في تغريدة: "إن موسكو تلجأ إلى ذريعة كاذبة من أجل إغلاق ممر الحبوب الذي يوفر الأمن الغذائي لملايين الأشخاص. أدعو جميع الدول إلى مطالبة روسيا بالكف عن ألاعيب الجوع وبأن تتعهد من جديد الوفاء بالتزاماتها".