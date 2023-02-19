هل وافقت إسرائيل على تسليح أوكرانيا بنظام "مقلاع داود" الصاروخي؟
في أعقاب الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ترددت أنباء عن اقتراب القوات الأوكرانية من التزود بنظام صاروخي دفاعي متطور.
ويجري الحديث عن نظام مقلاع داود "David's Sling" الصاروخي، والذي تطوره وتنتجه شركة "رفائيل" الإسرائيلية للأنظمة القتالية المتقدمة، بالتعاون مع شركة "رايثيون" الأمريكية للأنظمة الدفاعية.
و"مقلاع داود" هو نظام دفاعي مخصص لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى والباليستية والجوالة والطائرات دون طيار.
زيلينسكي يؤكد
الباحث والمحلل الإسرائيلي إيلي بار أون، استند إلى تصريحات للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نقلها الإعلام العبري خلال اليومين الماضيين، أي عقب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى كييف.
وتساءل عبر تحليل نشره، اليوم الأحد، بموقع شركة "يتسور يداع"، وهي شركة إسرائيلية للاستشارات الاستراتيجية، إذا ما كانت خطوة من هذا النوع ستُنفَّذ بشكل مباشر، وهل ستصل المنظومة الدفاعية مباشرة من إسرائيل إلى أوكرانيا؟
وأوضح أن تصريحات زيلينسكي بشأن حصول القوات الأوكرانية قريبا على نظام "مقلاع داود"، جاءت بعد أن كانت كييف قد طالبت إسرائيل مرارًا وتكرارًا بتسليمها نظاما دفاعيا متطورا، منذ بدء الحرب في شباط/ فبراير 2022.
وكانت كييف قد طالبت إسرائيل بنظام "القبة الحديدية" المخصص لاعتراض الصواريخ والمقذوفات قصيرة المدى، ورأى مراقبون أنها غير مجدية أمام الهجمات الروسية.
مسألة وقت
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، يوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي تحدث أمام المشاركين في مؤتمر ميونخ للأمن عبر الفيديو، أكد أن نظام "مقلاع داود" لم يصل بعد، لكنه على قناعة بأن بلاده ستتسلمه.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن زيلينسكي القول: إن "أوكرانيا لم تتسلم نظام مقلاع داود من إسرائيل؛ لكي تستخدمه ضد جالوت، وأنا على يقين بأن تسلُم هذا النظام مسألة وقت".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، قد غرد عبر حسابه على "تويتر" يوم الخميس، وكتب: "مثلما وعدنا، سوف تزيد إسرائيل حجم المساعدات لأوكرانيا وستدعمها بما تحتاج من وسائل لإعادة الإعمار، وأنا على ثقة بأن زيارتي ستعزز العلاقات بين البلدين".
يشار إلى أن زيارة كوهين إلى كييف، التي تعد الأولى لوزير إسرائيلي منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، تركت انطباعات بأن إسرائيل ستواصل سياساتها المتحفظة إزاء تزويد أوكرانيا بالسلاح، وتفضل تقديم مساعدات إنسانية وطبية، وفي أفضل الأحوال ستزودها بنظام إنذار مبكر يمكنه تحذير السكان المدنيين من هجوم روسي خلال 6 أشهر.
ولم يدخر كوهين جهدا للإعراب عن دعم بلاده لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، فضلا عن إدانته الدور الإيراني في تلك الحرب.
عبر أمريكا
وبصرف النظر عن تصريحات كوهين، تجذب تصريحات الرئيس الأوكراني الأنظار إلى ما دار من وراء الكواليس، واتفاق الطرفين على تزويد القوات الأوكرانية بالنظام الدفاعي المشار إليه.
وفي عودة للباحث والمحلل الإسرائيلي إيلي بار أون فقد أشار اليوم الأحد، إلى أن الصواريخ المستخدمة في نظام "مقلاع داود" باهظة الثمن، إلا أنها فعالة في اعتراض الصواريخ الباليستية ولديها القدرة على اعتراض الصواريخ الجوالة من مسافات بعيدة، وهو ما يحتاج إليه الجيش الأوكراني حاليا.
واقتبس بار أون بدوره تصريحات زيلينسكي أمام مؤتمر ميونخ للأمن، وزاد على تلك التصريحات أن التقديرات السائدة في كييف ترجح حصول القوات الأوكرانية على هذه المنظومة قريبًا، لكنها لن تحصل عليها من إسرائيل بشكل مباشر.
وعلل ذلك بأن إسرائيل ملتزمة بالحفاظ على منظومة علاقات "معقولة" مع روسيا، ومن ثم من المرجح أن تتسلم أوكرانيا الوحدات الخاصة بنظام "مقلاع داود" قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بدلًا من إسرائيل.
وختم بأن شركة "رايثيون" الأمريكية شريكة لـ "رفائيل" الإسرائيلية في التطوير والتصنيع بنسبة 50%، كما أن الولايات المتحدة ليست في حاجة للحصول على موافقة مسبقة من إسرائيل.