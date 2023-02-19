هل وافقت إسرائيل على تسليح أوكرانيا بنظام "مقلاع داود" الصاروخي؟ 

في أعقاب الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ترددت أنباء عن اقتراب القوات الأوكرانية من التزود بنظام صاروخي دفاعي متطور.

ويجري الحديث عن نظام مقلاع داود "David's Sling" الصاروخي، والذي تطوره وتنتجه شركة "رفائيل" الإسرائيلية للأنظمة القتالية المتقدمة، بالتعاون مع شركة "رايثيون" ‏الأمريكية للأنظمة الدفاعية.

و"مقلاع داود" هو نظام دفاعي مخصص لاعتراض الصواريخ متوسطة وطويلة المدى والباليستية والجوالة والطائرات دون طيار.