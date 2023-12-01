"الواشنطن بوست" تحذّر من تحول أمريكا إلى الديكتاتورية

رأى تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو الديكتاتورية، وأن الطريق يصبح أقصر فأقصر بالتزامن مع قرب عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك بعد فوزه ببطاقة الترشح للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري.

ويتقدم ترامب، وفقًا للتقرير، على أقرب منافسيه الجمهوريين بـ47 نقطة، في حين يتقدم على منافسيه مجتمعين بـ27 نقطة، لافتًا إلى أن فكرة عدم فوزه بالانتخابات المقبلة غير مقبولة كونه متعادلاً أو متقدمًا على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في جميع استطلاعات الرأي الأخيرة الحديثة.

وأضاف أن الأمريكيين عاشوا، الأشهر الأخيرة، في حالة من "خداع الذات"، التي تُبنى على آمال بأن يستطيع أحد الجمهوريين كسر طموح ترامب والتقدم عليه؛ وهو "ما لم ولن يحصل"، بحسب التقرير.