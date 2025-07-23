روسيا وأوكرانيا تختتمان محادثات إسطنبول باتفاق على تبادل أسرى

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء عن مصدر قوله إن روسيا وأوكرانيا اختتمتا الجولة الثالثة من محادثات السلام في إسطنبول بعد مرور أقل من ساعة على بدئها.

وأفادت أن الطرفين اتفقا على تبادل المزيد من أسرى الحرب العسكريين والمدنيين.

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واتفق وفدا البلدين على تبادل جديد يشمل 1200 أسير من كل طرف، فيما اقترحت موسكو على كييف تسليم جثث 3 ألاف جندي، حسبما أعلن رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مواقف البلدين "لا تزال متباعدة" بعد 3 سنوات ونصف السنة من بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن وفدي البلدين ناقشا "مطولا المواقف التي عرضها الطرفان في مذكرات تم تبادلها في المرة الأخيرة وهذه المواقف متباعدة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مفاوض روسي أن بلاده عرضت على أوكرانيا هدنات تراوح بين "24 و48 ساعة" لإجلاء القتلى والجرحى.

وبدأت روسيا وأوكرانيا محادثات مباشرة في إسطنبول التركية، في إطار مفاوضات سلام بين البلدين.