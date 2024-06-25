بسبب مرشحه لرئاسة الوزراء.. خلافات تشق اليسار الفرنسي عشية الانتخابات

يُطرح نقاش حاد داخل الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم ائتلاف الأحزاب اليسارية الفرنسية، بشأن مرشحها لرئاسة الوزراء في حال فوزها بالانتخابات التشريعية المبكرة.

وقبل أيّام قليلة على موعد التصويت لا تجد مكونات الجبهة الشعبية الجديدة طريقها إلى التوافق حول مرشح واحد، إذ يبدو رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلينشون معزولًا أكثر من أي وقت مضى، فيما لا تزال البدائل قليلة، وفق ما ذكرت إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.

ومنذ إعلان تشكيل هذا الائتلاف اليساري غداة حل البرلمان وإعلان موعد الانتخابات التشريعية، ظهر مرشحون كُثر على خط البداية، من الاشتراكي بوريس فالو إلى الشيوعي فابيان روسيل، إلى فرانسوا روفين والنقابي السابق لوران بيرجيه، ولكن بشكل خاص جان لوك ميلينشون، المرشح الرئاسي السابق الذي لا يحظى بالإجماع داخل الجبهة.

وقال بيرجيه، الذي اقتُرِح اسمه من قبل رافائيل غلوكسمان في اليوم التالي لإعلان حل الجمعية الوطنية، إنه لا يريد أن يصبح رئيسًا للوزراء، وأضاف "هذا ليس كل ما أريده، ما أريده ألّا أعيش في بلد يحكمه حزب التجمع الوطني" في إشارة إلى الحزب اليميني المتطرف.