مناورة قانونية لفريق ترامب قد تقلب الطاولة في قضية "فقدان الأهلية"
طالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة لمقاطعة فولتون "فاني ويليس"، بتقديم شهادة جديدة، ردًّا على الأدلة الحديثة التي ظهرت خلال جلسة الاستماع الخاصة بتنحيتها.
وقالت مجلة "نيوزويك"، إن هذا التطور ينبع من التدقيق الذي يحيط بالعلاقة الشخصية بين ويليس والمدعي الذي جرى تعيينه في عام 2021 "ناثان ويد"، للتعامل مع قضية ابتزاز ضد الرئيس السابق، إذ تتهم القضية ترامب و18 آخرين بمؤامرة مزعومة لإلغاء فوز جو بايدن في جورجيا خلال انتخابات 2020.
وندَّد ترامب، الذي أصر على براءته، بالتهم الموجهة إليه باعتبارها ذات دوافع سياسية، ولا سيما كونه منافسًا رئيسًا في الانتخابات التي ستقام العام الحالي 2024.
وأوضحت المجلة أن القاضي سكوت مكافي، أجرى جلسات استماع مؤخرًا لتقييم ما إذا كان ينبغي استبعاد ويليس وفريقها من القضية بسبب علاقاتهم الشخصية مع ويد.
يُذكر أن ترامب والعديد من المتهمين الآخرين دعوا إلى تنحية مكتب ويليس وإسقاط القضية برمتها، مشيرين إلى مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح.
وردًّا على ذلك، أكد ويليس وويد أن علاقتهما لم تسفر عن أي مكاسب مالية لأيّ من الطرفين، فيما قدم الممثلون القانونيون لترامب ملخصًا تكميليًّا إلى القاضي مكافي، وحثوه على النظر في أدلة جديدة، بما في ذلك شهادة خطية من المحقق الخاص تشارلز ميتلشتات.
ووفقًا لتحليل ميتلشتات لبيانات موقع الهاتف المحمول الخاص بويد، فإنه يشير إلى أنه في عام 2021، زار ويد منزل ويليس في وقت متأخر من الليل في مناسبتين، وغادر في ساعات الصباح الباكر - مرة في أيلول/ سبتمبر، ومرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وفي مذكرة جديدة تم تقديمها بعد ظهر يوم الأحد، ردَّ الفريق القانوني لترامب على دعوى فاني ويليس، إذ أشار الفريق إلى أن السجلات فشلت في تحديد محتوى الاتصالات بين المدعي الخاص ويد، والمدعية العامة ويليس.
وقال الفريق القانوني: "شخصان فقط يمتلكان مثل هذه المعرفة، وهما بلا شك من يجب أن يقدّما الشهادة ويوضّحا بدقة ما حدث في تلك المناسبات، وبالتالي منع أي ادعاءات بالتكهنات غير المبررة أو تشويه الحقائق أو التعامل السري مع وسائل الإعلام".
وبدوره، ردَّ جيرالدو ريفيرا، الصحفي والمحامي المخضرم، على الأدلة الجديدة، يوم الجمعة، واصفًا إيّاها بأنها "كشف مزلزل".
وسلّط بيان نشره ريفيرا على منصة "إكس" الضوء على أهمية "الأدلة الدامغة" المقدمة في اقتراح استبعاد مكتب فاني ويليس في قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا، مشيرًا إلى أن علاقتهما بدأت قبل الجدول الزمني الذي أدلت به سابقًا تحت القسم.
وحذّر ريفيرا، الذي تحوَّل من صديق إلى منتقد لترامب، من السماح للعملاء المضطربين عاطفيًّا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم للدفاع عن شخصياتهم، منتقدًا الإعلاميين الذين أشادوا بأداء ويليس على منصة الشهود.
وقالت المجلة، إن الخطوة التالية في الإجراءات القانونية هي انتظار قرار القاضي سكوت مكافي بشأن مراجعة الأدلة المقدمة حديثًا، لافتة إلى أنه من المقرر عقد جلسة استماع أخرى في الأول من مارس/ آذار، إذ سيقدّم الجانبان حججهما النهائية بشأن اقتراح استبعاد فاني ويليس وفريقها القانوني من القضية.