مناورة قانونية لفريق ترامب قد تقلب الطاولة في قضية "فقدان الأهلية"

طالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المدعية العامة لمقاطعة فولتون "فاني ويليس"، بتقديم شهادة جديدة، ردًّا على الأدلة الحديثة التي ظهرت خلال جلسة الاستماع الخاصة بتنحيتها.

وقالت مجلة "نيوزويك"، إن هذا التطور ينبع من التدقيق الذي يحيط بالعلاقة الشخصية بين ويليس والمدعي الذي جرى تعيينه في عام 2021 "ناثان ويد"، للتعامل مع قضية ابتزاز ضد الرئيس السابق، إذ تتهم القضية ترامب و18 آخرين بمؤامرة مزعومة لإلغاء فوز جو بايدن في جورجيا خلال انتخابات 2020.

وندَّد ترامب، الذي أصر على براءته، بالتهم الموجهة إليه باعتبارها ذات دوافع سياسية، ولا سيما كونه منافسًا رئيسًا في الانتخابات التي ستقام العام الحالي 2024.

وأوضحت المجلة أن القاضي سكوت مكافي، أجرى جلسات استماع مؤخرًا لتقييم ما إذا كان ينبغي استبعاد ويليس وفريقها من القضية بسبب علاقاتهم الشخصية مع ويد.

يُذكر أن ترامب والعديد من المتهمين الآخرين دعوا إلى تنحية مكتب ويليس وإسقاط القضية برمتها، مشيرين إلى مخاوف بشأن تضارب محتمل في المصالح.