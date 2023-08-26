رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل يرفض استئناف بناء التوربينات ‬في الجولان

دعا الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، حكومة تل أبيب إلى عدم استئناف الأعمال بمشروع بناء توربينات الهوائية في هضبة الجولان، مؤكدا أن المفاوضات بين أهالي القرى الدرزية في الجولان مع الحكومة الإسرائيلية حول المشروع لم تنتهِ بعد.

ويرفض أهالي القرى الدرزية في الجولان إقامة مشروع التوربينات الهوائية على أراضيهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أجّلت العمل ببناء المشروع بعد أن تظاهر أهالي القرى الدرزية رفضا لإقامته على أراضيهم.

وشجب الشيخ طريف محاولة الحكومة الربط بين هذه الأعمال وتحويل الميزانيات للسلطات المحلية الدرزية.

وكشف الإعلام الإسرائيلي مؤخرا عن نية الحكومة استئناف أعمال إقامة توربينات في مرحلة أولية على أراضٍ بعيدة عن القرى الدرزية في الجولان الأسبوع المقبل، ونية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة لبحث خطة خماسية جديدة للطائفة الدرزية.

كما تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ميزانيات موسّعة للقرى الدرزية والشركسية، وفي الوقت نفسه تمنع تحويل ميزانيات للسلطات المحلية العربية، مبرِرة ذلك بوصول الأموال المحولة إلى منظمات إجرامية.