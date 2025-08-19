عملية تبادل جثامين جديدة بين روسيا وأوكرانيا

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصدر، أن روسيا وأوكرانيا نفذتا عملية جديدة لتبادل جثامين قتلى الحرب، حيث سلّمت موسكو أكثر من ألف جثة لجنود أوكرانيين، مقابل تسلمها 19 جثة لجنود روس.

وفي السياق، أعلنت كييف أن إعادة جثامين الجنود الأوكرانيين جرت في إطار اتفاقيات سابقة أبرمت بين الجانبين، موضحة عبر الوكالة الحكومية المختصة بتنسيق هذه العمليات على وسائل التواصل الاجتماعي أن "للأسف، من بين الجثامين التي أعيدت، جثامين خمسة عسكريين أوكرانيين قضوا في الأسر"، وذلك وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة الأوكرانية أن السلطات ستباشر اختبارات لتحديد هوية الرفات التي تم تسلمها من شرق أوكرانيا ومنطقة كورسك الروسية.

والخميس الماضي، سلّمت روسيا لأوكرانيا جثامين ألف جندي، بموجب اتفاق أُبرم أثناء محادثات السلام الشهر الماضي، بحسب ما أفاد كبير مفاوضي موسكو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المفاوض الروسي ومستشار الكرملين فلاديمير ميدنسكي على "تلغرام": "بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إسطنبول، تسلّمت أوكرانيا اليوم ألف جثة إضافية لجنود أوكرانيين".

وأضاف أن أوكرانيا سلّمت بالمقابل جثث أكثر من 19 جندياً روسيا.