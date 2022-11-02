بوتين: نحتفظ بحق الانسحاب من اتفاق الحبوب لكن لن نمنع وصول الشحنات لتركيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن موسكو تحتفظ بالحق في الانسحاب مجددا من اتفاق لتصدير الحبوب تم بوساطة تركية كانت روسيا قد انسحبت منه ثم عادت إليه، لكنه أضاف أنها لو انسحبت فلن تمنع وصول شحنات الحبوب من أوكرانيا إلى تركيا.

وأضاف بوتين في كلمة مقتضبة بثّها مباشرة التلفزيون الروسي: "طلبت من وزارة الدفاع استئناف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب، لكن روسيا تحتفظ بحقها في الانسحاب من هذا الاتفاق في حال خرقت أوكرانيا الضمانات".

وتابع: "لكن حتى وإن انسحبت روسيا من هذا الاتفاق، سنكون مستعدين لتوفير كامل محاصيل الحبوب التي تم تصديرها من أراضي أوكرانيا للبلدان الأكثر فقرا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.