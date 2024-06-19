ترامب يطلب الدعم في "الولايات المتأرجحة" ويبحث عن نائبه "المثالي"

تطالب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالدعم المستمر من قبل الداعمين لترامب في الولايات المتأرجحة، التي يُعتقد بأنها ستلعب دوراً حاسماً، في تحديد هوية الفائز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

ويبحث ترامب عن النائب المثالي له مع التركيز على الولايات المتأرجحة لرفع الدعم فيها، وتستفيد الحملة من نقاط قوة كل من المتنافسين على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى استعدادهم للتحدث نيابة عن ترامب.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب يعتبر أن نائب الرئيس يجب أن يكون قائدا قويا، وسيصبح رئيسًا عظيمًا لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته التالية البالغة 4 سنوات.