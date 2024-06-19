ترامب يطلب الدعم في "الولايات المتأرجحة" ويبحث عن نائبه "المثالي"
تطالب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالدعم المستمر من قبل الداعمين لترامب في الولايات المتأرجحة، التي يُعتقد بأنها ستلعب دوراً حاسماً، في تحديد هوية الفائز بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
ويبحث ترامب عن النائب المثالي له مع التركيز على الولايات المتأرجحة لرفع الدعم فيها، وتستفيد الحملة من نقاط قوة كل من المتنافسين على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى استعدادهم للتحدث نيابة عن ترامب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ترامب يعتبر أن نائب الرئيس يجب أن يكون قائدا قويا، وسيصبح رئيسًا عظيمًا لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته التالية البالغة 4 سنوات.
من جانبها أرسلت حملة ترامب حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بورغوم، إلى 10 ولايات مختلفة على الأقل للمشاركة في دعم ترامب.
وكان بورغوم قد أعلن تأييده لترامب، وعرض القيام بكل ما في وسعه لمساعدة الحملة، بعد أن ترشح لفترة وجيزة للرئاسة لكنه سرعان ما أيد ترامب بعد انسحابه من السباق في ديسمبر.
وظهرت علامات التميز على بورغوم ليكون نائب ترامب، من خلال الطلب المتكرر منه بالذهاب إلى الولايات المتأرجحة أو ذات الميول الديمقراطية التي تريد حملة ترامب أن تفوز بها.
و سيكون بورغوم هذا الأسبوع في ميشيغان، وبعدها في ويسكونسن للمشاركة في الحملة الانتخابية لمرشح الكونغرس الذي يدعمه ترامب، توني ويد.