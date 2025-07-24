إسرائيل ترفع السرية عن لقطات توثق قصف إيران مصفاة حيفا (فيديو)

أفادت مصادر عبرية، فجر اليوم الجمعة، بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت، بنشر لقطات توثق لحظة استهداف محطة للطاقة في مصفاة حيفا النفطية بصواريخ إيرانية.

ويوثق المقطع، الذي يتم الكشف عنه للمرة الأولى من جانب إسرائيل، لحظة استهداف محطة "بازان" للطاقة في مصفاة حيفا من قبل الجيش الإيراني، خلال الحرب الأخيرة بين الجانبين.

وتداولت منصات إعلامية وناشطون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، المقطع الذي تم الكشف عنه وانفردت به إحدى المنصات العبرية.

ووفقاً لتقرير بثه التلفزيون الإسرائيلي، أدت الصواريخ الإيرانية التي أصابت محطة حيفا للطاقة إلى تعطيل مصفاة "بازان" بالكامل.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شركة "بازان" مقتل 3 من عمالها جراء سقوط صاروخ أطلقته إيران على المصفاة.

ومصفاة حيفا أكبر مصفاة نفطية في إسرائيل، وتقع على خليج حيفا، وتديرها شركة "بازان" وتعد جزءاً من "مجمع بازان" الصناعي.