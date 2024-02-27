مسحوق أبيض وتهديد.. السلطات تهرع لمنزل ترامب الابن

هرع فريق المواد الخطرة وسيارات الإطفاء إلى منزل دونالد ترامب الابن، أمس الإثنين، بعد أن اكتشف مسحوقًا أبيض داخل مظروف، حسبما قال مصدر لموقع آكسيوس.

كان ترامب، الابن الأكبر للرئيس السابق دونالد ترامب، في منزله في جوبيتر، فلوريدا، عندما اكتشف المظروف الذي يحتوي على تهديد بالقتل والمادة التي يعمل المحققون على تحديدها، ليلة الإثنين.

وقال متحدث باسم ترامب: "جاءت نتائج اختبار المادة غير حاسمة بشأن ماهيتها بالضبط، لكن المسؤولين في مكان الحادث لا يعتقدون أنها مميتة".

هذه هي المرة الثانية التي يكون فيها ترامب الابن هدفًا لرسالة تحتوي على مسحوق أبيض؛ ففي عام 2018، أُرسلت زوجته في ذلك الوقت، فانيسا ترامب، إلى المستشفى في 12 فبراير كإجراء احترازي بعد فتح الرسالة التي تحتوي على المسحوق، والتي قرر مسؤولون في وقت لاحق أنها لم تكن ضارة.