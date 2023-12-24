"واشنطن بوست" تتوقع تفاقم الأزمات في 2024

توقعت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تتفاقم الأوضاع في عام 2024، تبعا للأحداث المتصاعدة على مستوى العالم مع اقتراب نهاية عام 2023.

الصحيفة تطرقت بهذا الخصوص إلى "هيمنة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، لا سيما الحرب المكثفة في قطاع غزة، على عناوين الأخبار الرئيسية، خصوصاً مع وجود أعداد مذهلة من الضحايا، ومواجهة سكان غزة خطر المجاعة، كما ذكرت الأمم المتحدة".

وقالت "واشنطن بوست"، إنه "في حين استحوذت هذه الصراعات على الاهتمام العالمي، فإن أزمات أخرى كانت تغلي في مناطق مثل السودان وميانمار، إذ أدت الحروب الأهلية إلى ارتكاب فظائع وتقارير عن جرائم حرب، ما أدى إلى تفاقم أزمات الدول المختلة بالفعل"، لافتة إلى "الاضطرابات السياسية والانقلابات والصراعات على السلطة، التي شهدتها منطقة جنوب الصحراء الكبرى، الأمر الذي أسهم في عدم الاستقرار الاجتماعي وزيادة ضغوط الهجرة بعد الوباء".

وأضافت: "يلوح كذلك شبح تغير المناخ بشكل كبير خلال عام 2023 الذي من المرجح أن يكون هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، إذ تسببت موجات الحر والجفاف والفيضانات في إحداث دمار في جميع أنحاء القارات، وبلغت ذروتها في فيضانات مدمرة في ليبيا أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص، ويؤكد حجم هذه الكوارث الحاجة الملحة إلى الاهتمام العالمي بالقضايا البيئية".

وقالت الصحيفة: "رغم الأمل في حدوث تغيير إيجابي في العام الجديد، إلا أن التوقعات لعام 2024 لا تزال قاتمة، لا سيما أن الحرب في غزة على وجه الخصوص، بلغت نقطة تحول خطيرة، الأمر الذي دفع سكانها البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة إلى حافة الهاوية".