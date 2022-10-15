تقرير: بوتين ما زال لديه أصدقاء كثر رغم "العزلة"

ذكرت تقارير أمريكية أنه بعد ما يقرب من ثمانية أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية والمزاعم التي تتحدث عن عزلة موسكو بسبب حزمة العقوبات الغربية، لا يزال للرئيس، فلاديمير بوتين، أصدقاء أكثر.

وقالت التقارير إنه بعد إدانة روسيا في الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، على وقع ضمها أربع مناطق أوكرانية، كان بوتين يبحث في اليوم التالي عن "جمهور أكثر تقبلاً" أثناء اجتماعه بزعماء في قمة أستانا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن بوتين تحدث إلى "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" (سي آي سي إيه)، الذي يتألف من 28 عضوًا بما في ذلك دول سابقة من الاتحاد السوفيتي، وآسيا والعالم العربي.

وأشارت المجلة إلى أن بوتين دفع برسالته في هذا التجمع حول "محور بعيد عما يراه نظامًا عالميًا بقيادة الغرب"، وكان يأمل في أن تتماشى معه الدول غير الغربية. وقال بوتين لأعضاء المؤتمر: "مثل العديد من شركائنا في آسيا، نعتقد أن هناك حاجة لمراجعة النظام المالي العالمي".

وقالت المجلة الأمريكية إن بوتين كرر الرسالة أمس، الجمعة، خلال القمة الأولى بين روسيا وآسيا الوسطى، حيث حذر من أن "جهوداً خارجية تتدخل في تطوير تعاوننا في العديد من المجالات".

وأضافت المجلة أن تقديم روسيا على أنها رائدة كبديل عن الغرب يشير إلى أن بوتين لا يزال واثقًا من أنه لا يزال بإمكانه الاعتماد على الدعم بعيدًا في أجزاء أخرى من العالم.

وقالت إنه على سبيل المثال، تنحاز الحكومات في أمريكا اللاتينية، في الغالب، إلى روسيا، مع اتخاذ المرشحين للرئاسة البرازيلية لولا دي سيلفا، وجاير بولسونارو، موقفًا محايدًا، مشيرة إلى أن جزر البهاما هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي انضمت إلى العقوبات الدولية.

ونقلت المجلة عن بيتر روتلاند، الخبير في الشؤون الأوراسية، قوله إن "تسامح الجنوب العالمي مع الغزو الروسي لأوكرانيا له تداعيات مقلقة على النظام الدولي". وأضاف: "هذا يعني أن تلك الدول قد تكون مستعدة لكسر العقوبات الغربية وتكثيف تجارتها مع روسيا".

وأشارت المجلة أيضاً في تقريرها إلى لقاء بوتين مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لبحث التعاون في سوق الطاقة في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. كما أشارت إلى لقاء بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيث كانت أكبر صادرات روسيا أيضًا محور المناقشات وكيف يمكن لموسكو تصدير المزيد من الغاز عبر تركيا وتحويله إلى مركز إمداد جديد.

وأوضحت المجلة أنه بعد تعرضه للعقوبات الدولية الموجهة التي لم تنضم إليها تركيا، يعتمد بوتين على أردوغان الذي سعى للتوسط بين موسكو وكييف وساعد في التوسط لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي أغلقتها روسيا.

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاستراتيجي الجيوسياسي، ألب سيفيمليزوي، لمجلة "نيوزويك" إن الديناميكية بين الدول تعني أن روسيا "تذعن للمطالب التركية للسيطرة على البحر الأسود". وأضاف أن "روسيا مدينة بالفضل لتركيا في ما يتعلق بحقوق نقل الطاقة".

في المقابل، قالت المجلة إنه على الرغم من هذه الروابط، فقد تلقى بوتين الشهر الماضي توبيخًا من رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي أبلغ بوتين صراحة بأن "الآن ليس عصر حرب".

وعلى هامش اجتماعات "منظمة شنغهاي للتعاون" الشهر الماضي، كشف بوتين نفسه أن الصين لديها "أسئلة ومخاوف" بشأن أوكرانيا، مما يشير إلى أن دعم الزعيم الصيني، شي جين بينغ، نظيره الروسي أصبح محدوداً.

وفي هذا الشأن، قال خبراء لـ"نيوزويك": "في البداية، كان قادة الهند والصين وتركيا على استعداد لمنح بوتين ما يريد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انعدام الثقة المستمر في الولايات المتحدة، وجزئيًا لأنهم رأوا فرصة للاستفادة اقتصاديًا من خصم النفط الروسي وزيادة التجارة".