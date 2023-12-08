"بدون منافس حقيقي".. بوتين يضع نصب عينيه ولاية خامسة

فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين من مواليد 7 أكتوبر 1952 يشغل منصب رئيس روسيا الاتحادية منذ عام 2012، وكان يشغل هذا المنصب سابقًا من عام 2000 حتى 2008، وبين فترتي رئاسته كان أيضا رئيس وزراء روسيا تحت رئاسة أحد رجاله المقربين منه وهو الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف.

ولد بوتين في مدينة لينينغراد، (سان بطرس بورغ)، عندما كانت البلاد ضمن الاتحاد السوفيتي، ودرس القانون في جامعة مدينته، وتخرج منها عام 1975.

رجل مخابرات سوفيتي

كان بوتين ضابط في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عامًا، وارتقى إلى رتبة ملازم أول حتى استقال عام 1991 ليدخل معترك السياسة في مسقط رأسه سان بطرسبرغ، والتي أصبح محافظا لها، وفي عام 1996 انتقل إلى موسكو وانضم إلى إدارة الرئيس بوريس يلتسن، حيث شغل منصبا رفيعا فيها؛ كونه رجل مخابرات سابق فقد تم تعيينه مديرا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي كانت تسمى هيئة المخابرات الداخلية في مفوضية أمن الدولة السوفيتية، ولم تمض مدة طويلة حتى عين رئيسًا للوزراء، وبعدها قائما بأعمال الرئيس عام 1999، عندما استقال يلتسن.

بوتين الرئيس القيصر

خلال فترة رئاسته الأولى، نما الاقتصاد الروسي بشكل كبير وزاد الناتج المحلي الإجمالي المقاس بالقوة الشرائية بنسبة 72٪، واتسم حكمه بهذه الفترة بسياسات اقتصادية فريدة من نوعها رسمت معالم روسيا الحديثة، التي دمجت بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، ودار رئيس روسيا القوي كما كان يلقب آنذاك البلاد لمدة 8 سنوات.

رشح بوتين نفسه مرة أخرى عام 2012 بعد انقطاع عن الرئاسة لمدة 4 سنوات كون الدستور كان يمنعه من تولي السلطة لفترتين متتاليتين، وفاز بالانتخابات بنسبة 64 ٪ من الأصوات.

في بداية عام 2014 وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7 ٪ في عام 2015، وفي نفس العام أعلنت روسيا رسميا التدخل عسكريا في سوريا ودعمت الدولة السورية، ولعبت دورا كبيرا في إعادة أراضي شاسعة لسيطرة الدولة.

وللمرة الرابعة رشح بوتين نفسه بالانتخابات عام 2018 وحصل على 76٪ من الأصوات وأعيد انتخابه لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2024.

وقع بوتين على أمر تنفيذي في عام 2020 لإدخال تعديلات رسمية على الدستور الروسي، مما يسمح له بالترشح لفترتين إضافيتين لمدة ست سنوات، أي أنها تخوله ليكون رئيسا حتى عام 2036.

لقب بوتين بالقيصر الروسي بعد أن أعاد بلاده بقوة إلى الساحة الدولية، وعلى الرغم من ذلك تواجه روسيا العديد من الانتقادات من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، حيث تتهم هذه المنظمات السلطات الروسية بتقييد الحريات العامة، والتضييق على المعارضين.