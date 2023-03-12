إيران تعلن اعتقال أكثر من 100 شخص لصلتهم بتسميم طلاب مدارس

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، اعتقال أكثر من 100 شخص في عدة محافظات، بتهمة وجود صلة لهم بعمليات تسميم الطلاب في البلاد في الفترة الأخيرة.

وقال بيان للوزارة إن "الاعتقالات تمت في محافظات طهران وقم وزنجان وخوزستان وهمدان وفارس وجيلان وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وكردستان وخراسان رضوي".