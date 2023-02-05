مسؤول أمريكي: 3 مناطيد تجسس صينية حلقت فوق أمريكا في عهد ترامب

وأثار الإعلان عن رصد وتدمير منطاد التجسس الصيني في سماء ولاية ساوث كارولينا، جدلا كبيرا في الولايات المتحدة، حيث طالب البعض إدارة بايدن بتدميره، باعتباره تهديدا، وانتقد البعض الآخر عملية إسقاط المنطاد بسبب الخطر الذي شكله على حياة المواطنين.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، حلقت المناطيد الثلاثة فوق الولايات المتحدة لفترة قصيرة قبل الخروج من مجالها الجوي خلال سنوات ولاية ترامب، لكنها لم تبق لمثل هذه المدة الطويلة، ولم يتم الإعلان عن الأمر للعامة.

وأذهل هذا الكشف وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، وذلك بالنظر إلى أنه ادعى قبل ساعات إلى جانب جمهوريين آخرين، أن ترامب كان سيُسقط المنطاد، ودعا بايدن إلى الاستقالة بسبب تأخره في الهجوم.

من جانبه، قال مارك إسبر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "تفاجأ ببيان البنتاغون، وزعم أنه لم يتم إخباره مطلقا بأمر مناطيد التجسس الصينية الثلاثة التي دخلت الولايات المتحدة خلال فترة خدمته ما بين يوليو 2019 ونوفمبر 2020".

وكانت النائبة الأمريكية الجمهورية مارجوري تايلور جرين، من بين الذين انتقدوا بايدن، وقالت في تغريدة، أمس السبت: "لقد تحدثت للتو مع رئيس أمريكا أولا العظيم، ترامب، وتأكدت أنه لم يكن ليتيح للصين فرصة تحليق منطاد تجسس فوق بلادنا وقواعدنا وأصولنا العسكرية، الرئيس ترامب كان سيسقط المنطاد قبل دخوله الولايات المتحدة".

وتشير التقارير إلى أن الخبراء حذروا بايدن من أن حطام المنطاد قد يسقط على مناطق حساسة إذا تم إسقاطه، وأوصوا بالانتظار حتى يحلق فوق المحيط قبل تدميره.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن مقاتلة من طراز "رابتور إف 22" أسقطت المنطاد بضربه بصاروخ في الساعة 2:38 مساء، أمس السبت، بتوقيت الولايات المتحدة، قبالة شاطئ ميرتل.