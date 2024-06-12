"قمة السبع" تعتزم تحرير قيمة أصول روسية مجمّدة لفائدة أوكرانيا

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه سيتم خلال قمة "مجموعة السبع"، التي ستُعقد هذا الأسبوع، الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمّدة.

وستعلن "مجموعة السبع" خلال قمتها، التي ستستضيفها إيطاليا، كذلك، عن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا، وفق "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريح للصحفيين: "سنعلن عن خطوات جديدة نحو تحرير قيمة الأصول السيادية الروسية المجمّدة لفائدة أوكرانيا".

وأضاف: "أعتقد أنكم ستشهدون إجماعاً هنا في مجموعة السبع في ما يتعلّق بالعمل على استخدام هذه الأصول المجمّدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار".

ويأمل قادة المجموعة التوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.

وقال كيربي إنه سيتم الإعلان عن "مجموعة عقوبات جديدة ذات تأثير كبير وإجراءات لضبط التصدير"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسيعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، في إيطاليا، اجتماعاً ثنائياً سيعقبه مؤتمر صحفي مشترك، وفق كيربي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن أعضاء "مجموعة السبع" سيبحثون أيضاً في ما توفّره الصين من دعم للصناعة الدفاعية الروسية وسيتصدون لسياسات بكين التجارية غير المنصفة.