بلينكن يزور منطقة الكاريبي الأسبوع المقبل لبحث أزمة هايتي‎

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى منطقة البحر الكاريبي، الأسبوع المقبل، للقاء رئيس وزراء هايتي ومناقشة طلبه إرسال قوة أجنبية إلى الدولة المنكوبة بالعنف والفقر، وفق ما أعلنه مسؤولون الجمعة.

ويزور وزير الخارجية ترينيداد وتوباغو، يوم الأربعاء، لحضور قمة مجموعة الكاريبي (كاريكوم) قبل التوجه إلى غويانا في اليوم التالي.

وسيلتقي رئيس وزراء هايتي آرييل هنري في القمة، الأربعاء، لبحث الوضع في البلد الأفقر في الأمريكيتين والذي يشهد أزمات متعددة منذ سنوات.

وكانت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل قد قالت، الخميس، بعد عودتها من بور أو برنس إن الوضع في هايتي "لم يكن يومًا بهذا السوء".