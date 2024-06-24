خيانة وخسارة مئات المليارات.. روحاني يشن هجومه الأعنف على حكومة رئيسي

اتهم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بـ "خيانة" الشعب الإيراني، والتسبب بخسائر تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وقال روحاني إن حكومة رئيسي تسببت بهذه الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب العقوبات المفروضة التي أجبرت البلاد على بيع النفط والبتروكيماويات بأسعار مخفضة، حسب ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".

وتأتي اتهامات روحاني وسط حملة انتخابية رئاسية تعرضت خلالها إدارته لانتقادات شديدة من قبل المحافظين المتشددين.

ورأى الموقع أن تصريحات روحاني "مبالغ فيها إلى حد ما" في ما يتعلق بحجم خسائر الإيرادات.

وقال إنه "في الواقع، باعت إدارة رئيسي كميات من النفط أكبر بكثير مما تم بيعه في 2019-2021، أي السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة روحاني، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني".