خيانة وخسارة مئات المليارات.. روحاني يشن هجومه الأعنف على حكومة رئيسي
اتهم الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بـ "خيانة" الشعب الإيراني، والتسبب بخسائر تبلغ نحو 300 مليار دولار.
وقال روحاني إن حكومة رئيسي تسببت بهذه الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب العقوبات المفروضة التي أجبرت البلاد على بيع النفط والبتروكيماويات بأسعار مخفضة، حسب ما أورده موقع "إيران إنترناشونال".
وتأتي اتهامات روحاني وسط حملة انتخابية رئاسية تعرضت خلالها إدارته لانتقادات شديدة من قبل المحافظين المتشددين.
ورأى الموقع أن تصريحات روحاني "مبالغ فيها إلى حد ما" في ما يتعلق بحجم خسائر الإيرادات.
وقال إنه "في الواقع، باعت إدارة رئيسي كميات من النفط أكبر بكثير مما تم بيعه في 2019-2021، أي السنوات الثلاث الأخيرة من رئاسة روحاني، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على النفط الإيراني".
ووجه روحاني أيضا انتقاداته لقانون "العمل الاستراتيجي" الصادر في ديسمبر كانون الأول 2020 لرفع العقوبات وحماية المصالح الوطنية الإيرانية، والذي تم سنه بقيادة رئيس البرلمان المحافظ محمد باقر قاليباف.
واستهدف القانون الضغط على إدارة بايدن للسماح بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% - وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة التي سمح بها الاتفاق النووي - وخفض عمليات التفتيش النووي الدولية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وأدان روحاني هذا القانون ووصفه بأنه "الأسوأ في تاريخ إيران"، وأنه "مؤامرة" لتقويض حكومته.
وقال روحاني في خطاب ألقاه يوم الأربعاء ونشر نصه يوم الأحد: "لم يكن لدينا قانون أسوأ من ذلك في أي وقت مضى. لقد تم تصميمه بشكل واضح لكبت أنفاس المواطنين. أعرف بالضبط من كان وراء تصميمه وتنفيذه".
ومع دخول إدارة بايدن في محادثات غير مباشرة مع إيران في أبريل نيسان 2021 لإحياء الاتفاق النووي، واصلت طهران تصعيد انتهاكاتها النووية وفشلت المفاوضات في نهاية المطاف في عام 2022.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن خففت من تطبيق العقوبات النفطية، فإن الاقتصاد الإيراني لا يزال تحت الضغط مع ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 50%.
ولفت الموقع إلى أن تصريحات روحاني تمثل رداً على انتقادات المرشحين المحافظين المتطرفين لانتخابات 28 يونيو حزيران المقبلة، الذين انتقدوا، خلال المناظرات المتلفزة، حكومة روحاني بسبب "عدم كفاءتها" وانتقدوا الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه تحت قيادته.