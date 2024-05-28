نيويورك تايمز: نهاية "مخيفة جدًّا" للتنافس بين بايدن وترامب

وأضاف الكاتب أن روسيا وقفت في ذلك الحين على مفترق طرق بينما كانت تواجه خيارًا واضحًا بين الديمقراطية أو الاستبداد لكن من الواضح اليوم أن ذلك كان انقسامًا زائفًا.

وأردف: "وبدلاً من ذلك، فإن الحملة غير النزيهة القائمة على الخوف لم تؤد إلى تقويض إيمان الروس بالديمقراطية فحسب، بل سهّلت أيضًا عن غير قصد صعود فلاديمير بوتين. إنها قصة مخيفة جدًا."

وتابع "في نهاية عام 1995، كانت شعبية بوريس يلتسين منخفضة للغاية، حيث بلغت معدلات الموافقة عليه نحو 6%، ومع ذلك، كان مستشاروه متفائلين، إذ اعتقدوا أن يلتسين هو الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من عودة الشيوعية، مستشهدين بانتصاره الانتخابي على الشيوعيين في عام 1991".

وأضاف: ووسط حالة من السخط في جميع أنحاء البلاد، كان زيوغانوف يدير حملة يمكن تلخيصها بشعار مألوف: "لنجعل روسيا عظيمة مرة أخرى"، وبحلول نهاية عام 1995، كان حزبه انتصر في الانتخابات البرلمانية، ما أدى فعليًا إلى تأمين سيطرته على مجلس النواب.

في المقابل لم يستسلم مستشارو يلتسين بسهولة، وبدلًا من ذلك، شرعوا في إنشاء حملة فعالة بشكل ملحوظ، متبعين ما سمّوه "عامل الخوف."

ونقل الكاتب ما قاله له سيرغي زفيريف، وهو أحد مديري حملة يلتسين في ذلك الحين، حيث شرح له بأنه "كان من الضروري استخدام كل التكتيكات لبث الخوف من المستقبل بين الجماهير، لضمان أن الفظائع المحتملة لانتصار أي شخص غير يلتسين سوف تطغى على أي استياء قائم على شخصية الأخير".

وعلق الكاتب على ذلك بقوله: "لقد تحول الإعلام الروسي، الذي كان يتمتع في السابق بقدر كبير من الحرية، إلى امتداد لآلة الدعاية الرئاسية ولم تكتف القنوات التليفزيونية الروسية والصحف الكبرى بدعم يلتسين فحسب، بل قامت أيضًا بتشويه سمعة منافسه زيوغانوف. لقد صوروا سيناريوهات قاتمة لانتصار الشيوعية - بما في ذلك استعادة الاتحاد السوفيتي، والاعتقالات الجماعية، والقمع واسع النطاق، وإدخال الرقابة الصارمة."

وأضاف الكاتب أنه ورغم المخاوف المبكرة بشأن أدائه، فقد فاز يلتسين بفارق ضئيل في الجولة الأولى من الانتخابات في يونيو/حزيران، متفوقًا على منافسه الشيوعي بفارق ضئيل بلغ 3 في المئة.

لكن "كارثة" وقعت بعد ذلك، وقبل أيام قليلة من جولة الإعادة، إذ أصيب يلتسين بنوبة قلبية أخرى؛ ما حدا بفريقه الانتخابي إلى اتخاذ قرار صادم يتمثل بإخفاء تدهور صحة الرئيس عن الجمهور حيث اختفى يلتسين عن الظهور على الهواء مباشرة، وبدلًا من ذلك، بثت القنوات التلفزيونية لقطات قديمة له."

وتابع الكاتب: "لقد خرج يلتسين منتصرًا في الجولة الثانية من الانتخابات ومع ذلك، كان من غير الواضح ما إذا كان قادرًا على الحكم. لقد كان خطاب تنصيبه مقتضبًا إلى حد مثير للقلق، ولم يستمر سوى 44 ثانية، ويقال إن العديد من القرارات المحورية بعد ذلك لم يتخذها يلتسين بل عائلته".