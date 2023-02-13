فورا.. أمريكا تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو: "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور.. عليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال دون سند قانوني".

وأضافت السفارة: "لا تسافروا إلى روسيا".

وتنصح الولايات المتحدة مواطنيها بشكل متكرر بمغادرة روسيا. وكان آخر تحذير علني في سبتمبر/ أيلول الماضي بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية.