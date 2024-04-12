بصواريخ ومسيرات.. واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل خلال 48 ساعة

كشف مسؤولون مطلعون على تقييمات المخابرات الغربية بأن التهديدات التي توعدت بها طهران نظيرتها تل أبيب قد تتحقق في غضون 48 ساعة، لتطال مواقع حكومية إسرائيلية، مشيرين إلى أن القصف قد يحدث بطائرات بدون طيار وبصواريخ دقيقة.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة تقوم بإعداد الدفاعات وقامت بنقل أصول عسكرية إضافية إلى المنطقة، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لكبح الأعمال العدائية.