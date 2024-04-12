بصواريخ ومسيرات.. واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل خلال 48 ساعة
كشف مسؤولون مطلعون على تقييمات المخابرات الغربية بأن التهديدات التي توعدت بها طهران نظيرتها تل أبيب قد تتحقق في غضون 48 ساعة، لتطال مواقع حكومية إسرائيلية، مشيرين إلى أن القصف قد يحدث بطائرات بدون طيار وبصواريخ دقيقة.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن مصادر قولها، إن الولايات المتحدة تقوم بإعداد الدفاعات وقامت بنقل أصول عسكرية إضافية إلى المنطقة، مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لكبح الأعمال العدائية.
هجوم بصواريخ ومسيرات
في الإطار، توقع مسؤولان أمريكيان أن تهاجم إيران إسرائيل خلال اليوم الجمعة بصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة، وفقا لما نقلته شبكة "CBS" الأمريكية، وأنه من المتوقع أن تشن هجومها على إسرائيل باستخدام ما يقارب 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية في الداخل الإسرائيلي.
وقال المسؤولان، اللذان لم تسمهما الشبكة، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لمثل هذا الهجوم الكبير، وإن هذه الخطوة لم تحصل بعد على موافقة كبار المسؤولين في طهران، بحسب ما نقلت المصادر الإعلامية.