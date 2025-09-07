قديروف: لا سلام إلا بتحوّل أوكرانيا إلى مقاطعة روسية

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الأحد، أنه لا يؤيد وقف العمليات القتالية في أوكرانيا بالوضع الراهن، مشددًا على أن السلام لن يتحقق إلا إذا أصبحت أوكرانيا مقاطعة أو إقليمًا تابعًا لروسيا.

وقال قديروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "أنا لست من مؤيدي وقف العمليات القتالية في ظل الوضع الراهن في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأعتقد أنه ليس من مصلحتنا أن نوقف الأعمال القتالية الآن".

أخبار ذات علاقة أوكرانيا تستهدف خط "الصداقة" للنفط في روسيا

وأضاف أن أهداف ومهام العملية العسكرية الخاصة تشكل ضمانة لأمن روسيا بأكملها، موضحًا أن "السلام على حدودنا لن يتحقق إلا عندما تصبح أوكرانيا جزءًا من روسيا".

وأشار قديروف إلى أن القوات الروسية دمّرت خلال العملية العسكرية كثيرًا من المعدات الغربية، من بينها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، ومدرعات أمريكية وبريطانية، إضافة إلى آليات أخرى زوّد بها حلف شمال الأطلسي "الناتو" القوات الأوكرانية.