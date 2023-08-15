إصابة 3 إسرائيليين بانفجار بمصنع للأسلحة في تل أبيب

أصيب 3 إسرائيليين -جروح أحدهم خطيرة، ليلة الثلاثاء- جرّاء انفجار في مصنع للأسلحة الخفيفة، شمال شرق "تل أبيب".

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن "انفجارًا ضخمًا وقع في مصنع (تاعس) في مدينة (رمات هشارون) لصناعة الأسلحة والذخيرة دون معرفة أسباب ذلك حتى هذه اللحظة".

وتسبب الانفجار باشتعال حريق في المكان، قبل السيطرة عليه من جانب فرق الدفاع المدني.

وأشارت الإذاعة، إلى أن خبراء الحرائق والانفجارات، فتحوا تحقيقًا في الحادث للوقوف على سبب الانفجار.