مسؤول روسي: موسكو ستمد سول بتفاصيل زيارة كيم لروسيا إذا طلبت

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن موسكو ستمد كوريا الجنوبية بتفاصيل الزيارة المزمعة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا إذا طلبت سول مثل هذه المعلومات.

و نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، يوم الثلاثاء، عن رودينكو قوله "هناك سفارة لكوريا الجنوبية في موسكو.. إذا أرادوا ذلك، يمكننا تقديم المعلومات المتاحة".

وأضاف أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريكاً تجارياً لروسيا ولهما "مصالح مشتركة فيما يتعلق باستقرار الوضع في شمال شرق آسيا وشبه الجزيرة الكورية".

وأعربت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية عن اعتقادها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد دخل روسيا في وقت مبكر الثلاثاء على متن قطاره الخاص المصفّح، حيث من المقرر أن يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال بيان لوزارة الدفاع في كوريا الجنوبية "تعتقد وزارة الدفاع الوطني أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دخل روسيا في وقت مبكر هذا الصباح مستخدماً قطاراً خاصاً"، وذلك في أعقاب تأكيد وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأولى رحلات كيم خارج البلاد منذ أربع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم "غادر بالقطار بعد ظهر الأحد لزيارة روسيا الاتحادية". وقالت إن برفقة كيم كبار المسؤولين الحكوميين، وبينهم عدد من العسكريين.