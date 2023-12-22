صانع الملوك والرؤساء.. من هو الإمام ديكو الذي أشعل فتيل أزمة بين الجزائر ومالي؟

تمرُّ العلاقات الجزائرية مع مالي بتدهور سريع فجره لقاء الرئيس عبد المجيد تبون بالإمام الأكبر في باماكو إمام الطريقة الكنتية محمود ديكو الذي يوصف بصانع الملوك والرؤساء في بلاده.

واستدعت مالي السفير الجزائري الحواس رياش احتجاجًا على استقبال "تبون" في قصر المرادية لديكو، فمن يكون هذا الرجل الذي كان كابوسًا لفرنسا، والآن للمجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ حوالي سنتين؟.

ويعد الشيخ محمود ديكو داعيًا إسلاميًا، وهو من رموز التيار الإصلاحي في مالي، علاوة على أنه من الشخصيات البارزة التي يرى كثيرون أنه كان لها باع وذراع في صناعة الرؤساء والملوك في بلاده.

ويتولّى إمامة أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، كما ترأّس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي، لأكثر من 10 سنوات.