صانع الملوك والرؤساء.. من هو الإمام ديكو الذي أشعل فتيل أزمة بين الجزائر ومالي؟
تمرُّ العلاقات الجزائرية مع مالي بتدهور سريع فجره لقاء الرئيس عبد المجيد تبون بالإمام الأكبر في باماكو إمام الطريقة الكنتية محمود ديكو الذي يوصف بصانع الملوك والرؤساء في بلاده.
واستدعت مالي السفير الجزائري الحواس رياش احتجاجًا على استقبال "تبون" في قصر المرادية لديكو، فمن يكون هذا الرجل الذي كان كابوسًا لفرنسا، والآن للمجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ حوالي سنتين؟.
ويعد الشيخ محمود ديكو داعيًا إسلاميًا، وهو من رموز التيار الإصلاحي في مالي، علاوة على أنه من الشخصيات البارزة التي يرى كثيرون أنه كان لها باع وذراع في صناعة الرؤساء والملوك في بلاده.
ويتولّى إمامة أحد أهم مساجد العاصمة باماكو، كما ترأّس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي، لأكثر من 10 سنوات.
وُلد الإمام ديكو، العام 1954، في قرية طنكا التابعة لمحافظة تمبكتو في مالي لأسترين من الأسر الأكثر شهرة على المستوى في بلاده ومنطقة الساحل الأفريقي.
والتحق، العام 1970، بمعهد العلوم الإسلامية في مدينة أبي تلميت في موريتانيا، وحصل، العام 1973، على إجازة علمية من هناك.
وعيَّنته الحكومة المالية إثر ذلك مدرسًا للغة العربية في المرحلة الثانية، وعمل في مجال التعليم إلى أن اختير، العام 1981، إمامًا لمسجد السلام (بدلابوغوا)، الذي يعد من أهم مساجد العاصمة باماكو.
كما تولّى "ديكو" عدة مناصب ومسؤوليات في مؤسسات خيرية وإسلامية في مالي، حيث تقلّد منصب الأمين العام لجمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام وهي أول هيئة إسلامية في مالي تأسست، العام 1980.
ومن ضمن أهداف هذه الهيئة تعزيز التقارب بين المسلمين في مالي، وتمويل بناء المساجد والمدارس القرآنية، وغير ذلك.