خفر السواحل الإيطالي يحتجز سفينة "بانكسي" لإنقاذ المهاجرين في لامبيدوزا

احتجز خفر السواحل الإيطالي سفينة إنقاذ المهاجرين التي يمولها فنان الشوارع البريطاني بانكسي في لامبيدوزا، اليوم الأحد، بعد أن قال إنها خالفت تعليماته بالتوجه إلى صقلية "سيشيليا" بعد تنفيذ عملية لإنقاذ مهاجرين.

وأضاف خفر السواحل أنه أمر السفينة" لويز ميشيل" بالرسو في تراباني في صقلية بعد أن أجرت عملية إنقاذ أولية في منطقة بحث وإنقاذ ليبية. وبدلاً من ذلك، توجهت السفينة لمساعدة مهاجرين على متن ثلاثة قوارب أخرى في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.

وأردف خفر السواحل أنه كان في طريقه بالفعل لمساعدة القوارب الثلاثة الأخرى في ذلك الوقت.

وقال خفر السواحل إنه أمر السفينة لويز ميشيل بالرسو حسب قانون جديد صدر في إيطاليا هذا العام ينص على مدونة سلوك لسفن المنظمات الخيرية للمهاجرين.