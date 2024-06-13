ألمانيا: اتفاق مجموعة السبع حول الأصول الروسية "تاريخي"

رحّبت ألمانيا بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع حول استخدام الدول الغربية للأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا، ووصف المستشار أولاف شولتس الاتفاق بأنه "تاريخي".

وقال شولتس على هامش القمة التي تعقد في جنوب إيطاليا إن الاتفاق يشكل "قاعدة لتتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاج إليه في مستقبل قريب، على صعيد الأسلحة وأيضًا على صعيد الاستثمارات في إعادة الإعمار".

وأضاف أنه "إشارة واضحة إلى الرئيس الروسي" تؤكد تضامن الغربيين مع كييف.