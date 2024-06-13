ألمانيا: اتفاق مجموعة السبع حول الأصول الروسية "تاريخي"
رحّبت ألمانيا بالاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة السبع حول استخدام الدول الغربية للأصول الروسية المجمدة بهدف مساعدة أوكرانيا، ووصف المستشار أولاف شولتس الاتفاق بأنه "تاريخي".
وقال شولتس على هامش القمة التي تعقد في جنوب إيطاليا إن الاتفاق يشكل "قاعدة لتتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاج إليه في مستقبل قريب، على صعيد الأسلحة وأيضًا على صعيد الاستثمارات في إعادة الإعمار".
وأضاف أنه "إشارة واضحة إلى الرئيس الروسي" تؤكد تضامن الغربيين مع كييف.
وكان زعماء مجموعة السبع اتفقوا على منح قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار عبر استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن "المسؤول الرفيع في إدارة بايدن" أن المجموعة "توصلت إلى تفاهم سياسي على أعلى المستويات بشأن هذا الاتفاق. وسيتم تخصيص 50 مليار دولار هذا العام لأوكرانيا".