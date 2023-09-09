إسرائيل.. تجدد المظاهرات احتجاجا على التعديلات القضائية
تجددت، مساء يوم السبت، المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل، رغم إصرار الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها بأغلبية الائتلاف الحكومي في الكنيست.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع 36 على التوالي، واحتشدوا في ميدان كابلان وسط تل ابيب، فيما تظاهر الآلاف في مدينة رحوفوت، وآخرون في مناطق مختلفة.
كما شهدت عدة مدن رئيسية، مثل حيفا والقدس وبئر السبع، مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية عند مفارق الطرق الرئيسية.
وطالب المتظاهرون بوقف خطة الحكومة للتعديلات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل العليا، الثلاثاء القادم، وبتركيبة غير مسبوقة تتألف من 15 قاضيًا، النظر في الالتماسات المقدمة إليها ضد قانون حجة المعقولية، بعد أن تلقت المحكمة يوم الجمعة رد الحكومة الإسرائيلية على الالتماسات.
من جهته، يواصل رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ جهوده نحو تحقيق توافق بين الحكومة والمعارضة، حول خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
وحسب ديوان رئاسة الدولة، فإن بنيامين نتنياهو وبيني غانتس يدعمان القسم الأكبر من الخطة التوافقية المقدمة من رئيس الدولة.