إسرائيل.. تجدد المظاهرات احتجاجا على التعديلات القضائية

تجددت، مساء يوم السبت، المظاهرات الرافضة لخطة التعديلات القضائية في إسرائيل، رغم إصرار الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها بأغلبية الائتلاف الحكومي في الكنيست.

وتظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع 36 على التوالي، واحتشدوا في ميدان كابلان وسط تل ابيب، فيما تظاهر الآلاف في مدينة رحوفوت، وآخرون في مناطق مختلفة.

كما شهدت عدة مدن رئيسية، مثل حيفا والقدس وبئر السبع، مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية عند مفارق الطرق الرئيسية.

وطالب المتظاهرون بوقف خطة الحكومة للتعديلات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية، بإلغاء حجة المعقولية لدى المحكمة العليا.