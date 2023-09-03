استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ‎

تجددت المظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل، السبت، ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة التعديلات القضائية، وذلك للأسبوع الـ35 على التوالي.

ووفقا لبيانات المعارضة الإسرائيلية، فإن أكثر من 100 ألف متظاهر شاركوا في احتجاجات اليوم، موزعين على عدة مواقع في البلاد، بينها المظاهرة الرئيسية في شارع "كابلان" وسط تل أبيب، كما نظم المحتجون تظاهرات في حيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية عند مفارق الطرق الرئيسية والفرعية في عدة مواقع من أنحاء البلاد.

وقال قادة الاحتجاجات في خطابات خلال المظاهرات إن "ديمقراطيتنا تتعرض لهجوم خطير من قبل حكومة دمار البيت، سيما وأن التصريحات الصادرة عن الائتلاف الحكومي ضد الجيش والشاباك والموساد والأجهزة الأمنية في الأسابيع الأخيرة تظهر مدى قوة التهديد على إسرائيل".

وشددوا على أن الاحتجاج في الشارع الإسرائيلي يجب أن يستمر.