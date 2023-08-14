روسيا تعترض مقاتلة من دولة في الناتو اقتربت من حدودها

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مقاتلة من طراز "ميغ -29" اعترضت طائرة عسكرية نرويجية، من طراز "بوينغ بيه-8 بوسيدون" فوق بحر بارنتس، كانت ستخترق الحدود الروسية، قبل أن تعترضها المقاتلة الروسية وتجبرها على الالتفاف والعودة، الاثنين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع"اليوم 14 آب / أغسطس، رصدت الرادارات الروسية في بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا، ولمنع انتهاك حدود الدولة، انطلقت طائرة ميغ 29 والتي حددت الهدف على أنه طائرة عسكرية من طراز بوينغ بيه - 8 بوسيدون تابعة لسلاح الجو النرويجي".

وأوضحت الوزارة أنه "مع اقتراب المقاتلة الروسية من الطائرة النرويجية قامت الأخيرة بالاستدارة، وابتعدت عن المنطقة الحدودية لروسيا ولم يسمح لها بانتهاك الحدود".

كما أشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم وفق التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه الدولية دون عبور الطرق الجوية أو الاقتراب من أي طائرة بشكل خطير.

ويطل بحر بارنتس على الجزء الشمال الشرقي من النرويج والجزء الأوروبي من روسيا.