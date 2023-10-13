تقرير: بايدن لا يواجه أي ضغوط لكبح إسرائيل عن تدمير غزة

رغم القصف الإسرائيلي الذي يدفع قطاع غزة إلى شفا انهيار إنساني، لا يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطًا تذكر في الداخل لكبح جماح الرد العسكري الإسرائيلي الانتقامي على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس.

ويبدو أن بايدن أطلق يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن للمضي قدمًا في حربه ضد حماس، لكن التهديد بشن هجوم بري،‭ ‬والذي يواكبه ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين، قد يجبر الرئيس على إعادة التفكير في هذا النهج.

وبينما تعهد بايدن بتقديم دعم راسخ لا يتزحزح لإسرائيل، فإنه لا يواجه سوى اعتراضات متفرقة من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي فيما يتعلق بقبوله لحملة الدك الإسرائيلية العنيفة للقطاع الساحلي المكتظ.

ويحظى بايدن بمساعدة كبار الديمقراطيين في السيطرة على أي معارضة داخل الحزب، سعيًا إلى توجيه رسالة وحدة صف في هذا الملف، رغم الدعوات التي أطلقها عدد قليل من التقدميين لحمل إسرائيل على التصرف بضبط النفس، لتجنب وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين أثناء قتالها لحماس.

وهناك تنديد دولي آخذ في التزايد، لكن حلفاء بايدن يريدون تجنب إعطاء الجمهوريين فرصة لاتهامه بتقويض الرد العسكري لإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، والذي قد يجعل الأزمة عبئًا سياسيًا في وقت يسعى فيه لإعادة انتخابه رئيسًا بعد أسابيع.

وأظهر الجمهوريون شبه إجماع في دعم أي عمل عسكري تقرر إسرائيل القيام به بعد تعرضها لهجوم مباغت وواسع هو الأكثر دموية منذ عشرات السنين.

وتخطى عدد القتلى من إسرائيل الألف بكثير، وأصيب الآلاف، واختطفت حماس العشرات وعادت بهم للقطاع، ومن بينهم أمريكيون.

وساهمت صور وروايات عما قيل إنها فظائع ارتكبها مسلحو حماس في بلدات ومستوطنات إسرائيلية في الهجوم الذي نفذوه يوم السبت الماضي في اقتصار الانتقادات الموجهة لإسرائيل ونهج بايدن على شريحة محدودة نسبيًا من اليسار الأمريكي.

لكن مع اقتراب عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة من ألفين، وإصابة الآلاف، وفي ظل الاستعدادات الجارية لغزو بري، وتعهد القادة الإسرائيليين بالقضاء على حماس، فإن هذه الأصوات قد ترتفع بسهولة في الأيام المقبلة.