كندا.. طرد ثلاثة نواب من الجمعية الوطنية بكيبيك لرفضهم أداء القسم للملك

مُنع ثلاثة نواب من الدخول إلى الجمعية الوطنية في مقاطعة كيبيك الكندية، يوم الخميس، بعد رفضهم أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة الكندية، كما يقتضي الدستور.

وفي الصور التي تم بثّها على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون، منع شرطي يحرس الباب المغلق للجمعية الوطنية في كيبيك، المسؤولين المنتخبين في "الحزب الكيبيكي" بول سانت بيير بلاموندون وباسكال بيروب وجويل أرسينو من الدخول.

وبعد وقت قليل، أعرب قائد الحزب سانت بيير بلاموندون عن خيبة أمله في مؤتمر صحفي.

وقال "مرّت قرون يجب خلالها القيام بلفتة خضوع للتاج البريطاني لتمثيل شعب كيبيك، ومرّت عقود على الأقل نقول خلالها إنّ الأمر سيتغيّر ولكنّه لا يتغيّر".

غير أنه أضاف أنّ القضية تغيّرت في الأسابيع الأخيرة.

وأشار إلى أنّ "هناك الآن إجماعا على هذه المسألة في الجمعية هذا يعني أنّ كلّ الجيل المقبل من السياسيين لن يضطرّ إلى القيام بهذه اللفتة المهينة".